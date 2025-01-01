الاعلام العبري ينشر بنود الملحق الإنساني وفق خطة ترامب ..حرية الخروج والعودة لسكان قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية/ ما قالت أنه الملحق الإنساني في اتفاق شرم الشيخ لتنفيذ خطة ترامب:

سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص. ستشمل الشاحنات الغذاء، المعدات الطبية، معدات الخيام، الوقود والغاز للطهي.

ستكون حركة الشاحنات حرة من جنوب القطاع إلى شماله عبر شارعين - صلاح الدين والرشيد.

سيسمح بخروج سكان غزة من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح بنفس الآلية المتبعة في اتفاق يناير 2025، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، وتحت تفتيش وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي. لن تكون هناك قيود على عدد المغادرين من غزة إلى مصر.

لأول مرة منذ 7 أكتوبر سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع، من مصر إلى قطاع غزة.

وستبدأ عودة الفلسطينيين فقط بعد التوصل إلى آلية متفق عليها مع الجانب المصري، ومن ثم سيتم تحديد المعايير، الأعداد، وكامل إجراءات.

الدخول إلى غزة والخروج منها عبر معبر رفح سيكون متاحًا للجميع، كل من يرغب سيتمكن من العودة إلى غزة، بما في ذلك نشطاء حماس، وعناصر الجناح العسكري، وكبار القادة. إسرائيل لن تتمكن من منع عودتهم إلى القطاع.