  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري ينشر بنود الملحق الإنساني وفق خطة ترامب ..حرية الخروج والعودة لسكان قطاع غزة

الجمعة 10 أكتوبر 2025 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري ينشر بنود الملحق الإنساني وفق خطة ترامب ..حرية الخروج والعودة لسكان قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية/ ما قالت أنه الملحق الإنساني في اتفاق شرم الشيخ لتنفيذ خطة ترامب:

سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص. ستشمل الشاحنات الغذاء، المعدات الطبية، معدات الخيام، الوقود والغاز للطهي.

ستكون حركة الشاحنات حرة من جنوب القطاع إلى شماله عبر شارعين - صلاح الدين والرشيد.

سيسمح بخروج سكان غزة من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح بنفس الآلية المتبعة في اتفاق يناير 2025، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، وتحت تفتيش وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي. لن تكون هناك قيود على عدد المغادرين من غزة إلى مصر.

لأول مرة منذ 7 أكتوبر سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع، من مصر إلى قطاع غزة.

وستبدأ عودة الفلسطينيين فقط بعد التوصل إلى آلية متفق عليها مع الجانب المصري، ومن ثم سيتم تحديد المعايير، الأعداد، وكامل إجراءات.

الدخول إلى غزة والخروج منها عبر معبر رفح سيكون متاحًا للجميع، كل من يرغب سيتمكن من العودة إلى غزة، بما في ذلك نشطاء حماس، وعناصر الجناح العسكري، وكبار القادة. إسرائيل لن تتمكن من منع عودتهم إلى القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

أبو شباب: ليس لدينا نية للهروب من قطاع غزة

"خطة ترامب لإنهاء حرب غزة": تفاصيل وثيقة إسرائيل-حماس التي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش

‌”حماس”: تلقينا ضمانات بانسحاب إسرائيل من المدن وعدم عودتها للعمليات القتالية‌ والتبادل لن يبدأ إلا بعد وقف إطلاق النار

حماس: المفاوضات على اسماء الاسرى لا زالت متواصلة حتى الان

ماكرون : يجب نشر قوات دولية بغزة ونزع سلاح حماس

الدفاع المدني الفلسطيني : 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه جيش الاحتلال في غزة مساء اليوم

اسرائيل: تشكيل قوة متعددة الجنسيات للبحث عن جثث الاسرى المفقودين في غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر امريكية: واشنطن ترسل 200 جندي بمشاركة عربية وتركية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة تستضيف «حواراً وطنياً فلسطينياً شاملاً» قريباً...

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة

اليوم الاول لوقف اطلاق النار..شهداء وجرحى في استمرار للهجمات الإسرائيلية في غزة

"خطة ترامب لإنهاء حرب غزة": تفاصيل وثيقة إسرائيل-حماس التي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية