الدفاع المدني الفلسطيني : 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه جيش الاحتلال في غزة مساء اليوم

غزة /سما/

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة مساء يوم الخميس، أن أكثر من 40 شخصا بين قتيل ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،أن تم اغتيال عنصرين من حماس.

وقال الدفاع المدني في بيان: "طواقمنا ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة غبون، حيث يوجد أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة".

ولفت الدفاع المدني إلى أنه "حتى الآن تم انتشال سيدتين فيما تتواصل جهود الإنقاذ في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة".

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 مواطنا، وجميعهم لا يزالوا تحت الأنقاض.