ويتكوف" و"كوشنر" ينضمّان للمفاوضات ..4 قضايا رئيسية يجب حلها قبّل التوصل لاتفاق ..

القاهرة /سما/

تدخل مفاوضات شرم الشيخ مرحلة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بوصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، وصلا إلى مصر، ومن المتوقع أن ينضمان إلى المحادثات التي ستستأنف خلال اليوم.

وتزعم صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المشاكل التي قد تُعيق استمرار المفاوضات تتعلق باطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين الأحياء، والجثث، ومسألة الانسحاب، ومسألة السلاح، ومسألة إنهاء الحرب.

تؤكد حركة حماس أن لديها 20 أسيرًا أحياءً يمكنها إطلاق سراحهم فورًا خلال ساعات. إلا أن القيادي في الحركة خليل الحية يطالب بإطلاق سراحهم على مراحل، بما يتوافق مع انسحاب الجيش الإسرائيلي.

أما مسألة الجثث فهي أكثر تعقيدًا. ووفقًا لمصدر أمني إسرائيلي، فإن حماس لا تعرف مصير جميعهم الثمانية والعشرين، وليس لديها إمكانية الوصول الكامل إليهم وتقول إن معظمهم مدفون في مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي.

إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين

تقول صحيفة معاريف ان الخلاف حول مسألة إطلاق سراح الاسرى الأمنيين وقال مصدر أمني إسرائيلي: "بمجرد أن اتفقنا على إطلاق سراح سجين مؤبد، أصبحت مسألة العدد أقل دراماتيكية. ففي النهاية، الفرق بين 100 سجين و150 سجيناً ثانوي. سنعرف كجهاز أمني كيف نتعامل مع أي عدد من الأشخاص إذا أُطلق سراحهم".

مسألة الانسحاب: قدّم الرئيس ترامب خريطة انسحاب، وأعلنت إسرائيل قبولها بها. لكن تزعم الصحيفة أن حماس في الخارج تثير صعوباتٍ بشأن هذه المسألة، وتحاول التأثير على إطلاق سراح الرهائن وربطه بوتيرة الانسحاب.

قضية الأسلحة: تسعى حماس إلى المطالبة ببقاء بعض الأسلحة، التنظيمية والشخصية، في أيدي كبار مسؤوليها الذين سيبقون في غزة لأغراض الدفاع عن النفس. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة ذلك. وكذلك مسألة الانسحاب من غزة.

وترى الأوساط الاسرائيلية أن الضغط الأمريكي هو مفتاح نتائج المفاوضات اليوم وغدًا. إن إشراك الأمريكيين لتركيا في المحادثات يُعدّ خطوة إيجابية؛ إذ تنتظر تركيا قرارًا أمريكيًا بشأن صفقة الأسلحة الضخمة التي ستُمكّن من تطوير سلاح الجو التركي. في الوقت الحالي، يُمثّل هذا الأمر ضغطًا بالغ الأهمية على أردوغان، الذي يتمتع بنفوذ كبير على حماس في الخارج.