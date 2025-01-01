الأمن الوقائي يضبط مرتكبي سرقة 450 ألف شيكل شرق جنين

جنين/سما/

تمكن جهاز الأمن الوقائي، وفي وقت قياسي، من كشف وضبط المتورطين في جريمة سرقة مبلغ مالي يقدَّر بـ(450,000) شيكل من مجلس الخدمات المشتركة لقرى شرق جنين.

وأوضح الجهاز أن عملية المتابعة امتدت بين محافظات قلقيلية وجنين ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إلقاء القبض على الجناة وضبط الجزء الأكبر من المبلغ، فيما يجري استكمال استعادة ما تبقى منه، على أن يُحال المتهمون إلى القضاء المختص وفقًا للأصول القانونية.

وأكد الأمن الوقائي أن هذه العملية النوعية تجسد جهوزيته العالية ويقظته في حماية المال العام وصون مقدرات الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين أو العبث بمصالحهم.

ودعا الجهاز المواطنين إلى تعزيز ثقتهم بالأجهزة الأمنية والتعاون معها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة الصالح العام.