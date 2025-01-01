  1. الرئيسية
شركة "ريبوك" العالمية تطالب بإزالة شعارها من ملابس المنتخب الإسرائيلي

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

طالبت شركة "ريبوك العالمية" بإزالة شعارها من ملابس المنتخب الإسرائيلي، عقب تهديدات بمقاطعتها من حركة المقاطعة (BDS).

وأفادت "القناة العبرية 12"، اليوم الثلاثاء، ان شركة "ريبوك" التي تظهر علامتها التجارية على الزي الرسمي للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، طلبت من ممثلها في البلاد إزالة هذه العلامة، وذلك بعد تصاعد دعوات من منظمات عالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل.

وقالت القناة "ان شركة ريبوك بدأت بالباس المنتخب الإسرائيلي الصيف الأخير، وقد خرج اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بحملة كبيرة تظهر فيها العلامة التجارية للشركة على زي المنتخب".

بدوره، قال اتحاد كرة القدم الإسرائيلي:" لم يكن يوما اتفاق بين الاتحاد وبين شركة "ريبوك" العالمية، وبالتالي فان الحديث عن ان الشركة خضعت لتهديدات بالمقاطعة أمر غير دقيق.

وبدأت ريبوك، التي تمثلها في إسرائيل مجموعة MGS وتملكها مجموعة أمريكية ويهودية، بتوفير ملابس المنتخبات الوطنية في الصيف الماضي فقط، بل وأطلقت حملة واسعة النطاق بالزي الجديد الذي صممه اللاعب السابق تال شيتاش. ومع ذلك، وبعد إحالة الطلب إلى المكتب التمثيلي المحلي، من المتوقع أن تظهر الملابس لأول مرة بدون شعار العلامة التجارية العالمية.

