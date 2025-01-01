  1. الرئيسية
الشاباك يعلن إحباط عملية ضد جنود إسرائيليين

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الاسرائيلي، إحباط عملية، بزعم إنها كانت تسعى لاستهداف جنود إسرائيليين في عكا.

واشار إلى اعتقال الشاب عيسى ماضي، وهو ابن المدينة، ويبلغ من العمر 18 عاما؛ للاشتباه بارتباطه بتنظيم "داعش"، و"كان على اتصال بعناصر من التنظيم في الخارج".

جاء ذلك بحسب بيان مشترك، صدر صباح اليوم الثلاثاء، عن جهاز الشاباك والشرطة.

وقال البيان إنه "في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل، أُلقي القبض على عيسى ماضي، البالغ من العمر 18 عامًا، من سكان عكا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش، واتخاذه خطوات لتصنيع متفجّرات، ومحاولته عرقلة الإجراءات أثناء اعتقاله".

وأضاف أنه "خلال استجوابه من قبل جهاز (الشاباك) ووحدة مكافحة الجريمة في الشرطة، برزت صورة خطيرة تتعلق بنيته تنفيذ عملية، بعبوة ناسفة في محطة حافلات، بالقرب من محطة قطار في مدينة عكا، ضد جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى خطوات قام بها بالفعل، لتحضير متفجرات وعبوات ناسفة".

ووفق البيان، فقد "كشف التحقيق أيضًا، أنه خطط لتنفيذ العملية، دوافع قومية وباسم تنظيم داعش، وأنه كان على اتصال بعناصر من التنظيم في الخارج".

وأضاف أنه منذ بداية الحرب على غزة، "تزايدت بشكل ملحوظ، مستويات التهديد من تنظيم داعش، وأنصاره في الأراضي الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، تزايد انخراط عرب إسرائيل في الإرهاب على خلفية آثار الحرب"، على حدّ ادعاء الجهازَين.

وذكر البيان أنه "في نهاية التحقيق، ستُقدم النيابة العامة في حيفا، لائحة اتهام صباح اليوم، الثلاثاء"، ضد المشتبه به.

