استطلاع نيويورك تايمز : الأمريكيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

يشهد دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل تراجعا حادا، بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب في غزة.

وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي ينضم إلى العديد من الاستطلاعات المماثلة التي أُجريت مؤخرًا، والتي عكست تحولًا تاريخيًا في الرأي العام الأمريكي ضد تل أبيب .

ووفقًا للاستطلاع، الذي أُجري بالتعاون مع جامعة سيينا، فإن عدد المشاركين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين يفوق عددهم مع إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ أن بدأت الصحيفة تغطية هذه القضية عام ١٩٩٨.

فقد انحاز 34٪ فقط إلى إسرائيل، مقارنة بـ 35٪ للفلسطينيين . ولا يقل دراماتيكية أن غالبية الأمريكيين يعارضون الآن إرسال مساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية إلى إسرائيل.

وقال حوالي ستة من كل عشرة ناخبين إن على إسرائيل إيقاف الحرب، حتى لو لم يتم إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين أو تدمير حماس. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 40٪ من المشاركين أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدًا في غزة - وهو ما يقرب من ضعف نسبتهم في استطلاع عام 2023.

كذلك فان سبعة من كل عشرة ناخبين دون سن الثلاثين أعربوا عن معارضتهم لأي مساعدات اقتصادية أو عسكرية إضافية لتل ابيب.
الان، يدعم الديمقراطيون العاديون في جميع أنحاء البلاد الفلسطينيين بأغلبية ساحقة - قال 54 % إنهم أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين، بينما أعرب 13 بالمائة فقط عن تعاطف أكبر مع إسرائيل.

قالت شانون كاري، وهي ديمقراطية تبلغ من العمر 39 عامًا من ولاية كونيتيكت، إن رد فعل الحكومة الإسرائيلية على الهجمات الأولية في 7 أكتوبر أصبح "غير معقول". وقالت إنها تريد من الولايات المتحدة أن تتوقف عن تقديم الدعم العسكري والمالي لإسرائيل لأنها تمول أزمة إنسانية.

