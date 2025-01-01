4.5 مليون دولار حصيلة السطو على محل مجوهرات بالخليل

الخليل/ سما/

أعلنت عشيرة الحروب عن إغلاق جميع محالها التجارية في مختلف محافظات الضفة احتجاجًا على جريمة السطو المسلح التي وقعت صباح أمس واستهدفت محلًا للمجوهرات في مدينة الخليل، يعود للمواطن سميح الحروب، وأسفرت عن إصابة أحد أبنائها بجروح خطيرة وسرقة ما يقارب 4.5 مليون دولار من الذهب والنقود.

وقال الشيخ خضر الحروب، عميد العشيرة، إن هذه الخطوة جاءت رفضًا لما وصفها بـ"الجريمة النكراء"، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المواطنين وإطلاق النار تجاه الشرطة ومدنيين حاولوا التصدي لعملية السرقة.

وحول الحالة الصحية لصاحب محل المجوهرات، الشاب سليمان الحروب، أوضح الشيخ خضر أن حالته باتت مستقرة بعد تدخل جراحي عاجل في المستشفى الأهلي، مشيرًا إلى أن المسلحين أطلقوا عليه رصاصتين من مسافة صفر في ساقيه، أثناء محاولته منعهم من تنفيذ الجريمة.

وأكد الشيخ الحروب على ضرورة تفويت الفرصة على من يحاولون ضرب النسيج المجتمعي وزعزعة الأمن والسلم الأهلي، داعيًا إلى تماسك الصف الوطني والتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة المعتدين.

وكان مسلحون قد نفذوا عملية سطو مسلح، صباح أمس على محل مجوهرات سميح الحروب في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على ضباط من الشرطة وعلى مدنيين.