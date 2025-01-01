الطقس: اجواء حارة نسبيا

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة ان يكون الجو اليوم الاحد، حارا نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ليوم الأحد: من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة.

من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.