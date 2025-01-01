  1. الرئيسية
والد الأسير إيتاي تشن يغادر جلسة الأمم المتحدة بعد تجاهل نتنياهو ذكر اسم ابنه في خطابه

الجمعة 26 سبتمبر 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد الأسير إيتاي تشن يغادر جلسة الأمم المتحدة بعد تجاهل نتنياهو ذكر اسم ابنه في خطابه



القدس المحتلة / سما/

انسحب رابي تشن، والد الجندي الذي تحتجز جثته في قطاع غزة إيتاي تشن، من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن تجاهل ذكر اسم ابنه بين الأسرى الأحياء.

ووفق الجيش الإسرائيلي، كان إيتاي، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية، من بين القتلى في 7 أكتوبر، ونقلت جثته إلى قطاع غزة بواسطة حماس.

ورغم ذلك، لا يزال والده مصمما على معرفة الحقيقة والحصول على إجابات.

وعندما قرأ نتنياهو قائمة المحتجزين الإسرائيليين، لم يكن اسم ابنه من بينهم، حيث اقتصر القراءة على الأسماء المعتقد أنها لا تزال على قيد الحياة، كما سبق أن ذكرت التقارير.

وقال تشن: "أثناء استماعي لخطابه، بدأ بذكر 20 رهينة في غزة ولم يذكر ابني، ما أعطاني شعورا بعدم الاحترام".

وبعد شعوره بالظلم، نهض تشن وغادر الجلسة لينضم إلى المحتجين الآخرين خارج مبنى الجمعية العامة.

وأضاف تشن: "حان الوقت للتأمل في سنتين من هذه الحرب التي لا تنتهي، والتي شهدت الكثير من المعاناة والألم على كلا الجانبين".

