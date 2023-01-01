  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل ترصد تقدما ملحوظا في قدرات “أنصار الله” على صناعة الصواريخ والمسيرات

الجمعة 26 سبتمبر 2025 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترصد تقدما ملحوظا في قدرات “أنصار الله” على صناعة الصواريخ والمسيرات



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل رصدت تقدما ملحوظا في قدرات جماعة “أنصار الله” العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.
وأضافت الصحيفة: “في الأشهر الأخيرة، رصدت المؤسسة الأمنية تقدمًا ملحوظًا في قدرات الجماعة في اليمن، سواء في التصنيع الذاتي للطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة بعيدة المدى، بالاعتماد على المعرفة الإيرانية وبمساعدة مهندسين محليين، أو في استخدام الأنفاق لإنتاجها وتخزينها”.
وتابعت: “رصد الجيش الإسرائيلي تقدمًا في نموذج الدفاع الذاتي لصالح الحوثيين، من خلال إنشاء مصانع في باطن الأرض، في مناطق نائية، ومشاريع سرية”.
بالمقابل، “أنشأت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وحدتين جديدتين لمواجهة تحدّي الحوثيين، والذي يشمل أيضًا تدريب عناصر على غزو إسرائيل من الشرق”، وفق المصدر نفسه.

وأضافت أن “تهديد الحوثيين لا يقتصر على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فالجيش الإسرائيلي يتابع عن كثب خطة طوفان الأقصى بنسخة صنعاء (نموذج من هجوم “حماس” على قواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر)، في عملية واسعة النطاق ستبدأ من الأردن أو سوريا، أو من كليهما في وقت واحد”.
ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله: “لا نريد أن نصل إلى وضع يمتلك فيه الحوثيون يومًا ما آلاف الصواريخ الدقيقة، ما يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”.
ويهاجم “أنصار الله” إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ عامين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و502 شهداء و167 ألفا و376 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
** 65 قنبلة
وبشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، قالت الصحيفة، إن “هذا أكبر هجوم على اليمن حتى الآن، حيث أُلقيت أكثر من 65 قنبلة على أهداف حوثية”.
واستدركت: “ومع ذلك، لا يزال الهدف بعيد المنال”.
ومساء الخميس، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا على العاصمة صنعاء، استهدف مناطق سكنية ومحطة كهرباء، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 142 آخرين.
جاء ذلك غداة استهداف الحوثيون بطائرتين مسيرتين، مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وفق بيان للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.
وعقب ذلك، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن 50 إسرائيليا أصيبوا جراء سقوط المسيرة في قلب المنطقة السياحية بإيلات، بينهم 3 في حالة خطرة، وفق هيئة البث العبرية.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

الإعلام العبري : انهيار سياسي مدو لإسرائيل في الأمم المتحدة أمام الفلسطينيين

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

"واللا" العبري : : نتنياهو وزوجته "يجسدان" العلم الفلسطيني

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

اردوغان: توصلت إلى اتفاق مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة

الأخبار الرئيسية

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

766188a4-a014-4080-b6fc-d1581f1c4823

نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح “حماس”..

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

IMG_1830

جيش الاحتلال الاسرائيلي يدمر المجمع الإيطالي بمدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية