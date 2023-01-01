إسرائيل ترصد تقدما ملحوظا في قدرات “أنصار الله” على صناعة الصواريخ والمسيرات

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل رصدت تقدما ملحوظا في قدرات جماعة “أنصار الله” العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.

وأضافت الصحيفة: “في الأشهر الأخيرة، رصدت المؤسسة الأمنية تقدمًا ملحوظًا في قدرات الجماعة في اليمن، سواء في التصنيع الذاتي للطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة بعيدة المدى، بالاعتماد على المعرفة الإيرانية وبمساعدة مهندسين محليين، أو في استخدام الأنفاق لإنتاجها وتخزينها”.

وتابعت: “رصد الجيش الإسرائيلي تقدمًا في نموذج الدفاع الذاتي لصالح الحوثيين، من خلال إنشاء مصانع في باطن الأرض، في مناطق نائية، ومشاريع سرية”.

بالمقابل، “أنشأت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وحدتين جديدتين لمواجهة تحدّي الحوثيين، والذي يشمل أيضًا تدريب عناصر على غزو إسرائيل من الشرق”، وفق المصدر نفسه.

وأضافت أن “تهديد الحوثيين لا يقتصر على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فالجيش الإسرائيلي يتابع عن كثب خطة طوفان الأقصى بنسخة صنعاء (نموذج من هجوم “حماس” على قواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر)، في عملية واسعة النطاق ستبدأ من الأردن أو سوريا، أو من كليهما في وقت واحد”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله: “لا نريد أن نصل إلى وضع يمتلك فيه الحوثيون يومًا ما آلاف الصواريخ الدقيقة، ما يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”.

ويهاجم “أنصار الله” إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ عامين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و502 شهداء و167 ألفا و376 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

** 65 قنبلة

وبشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، قالت الصحيفة، إن “هذا أكبر هجوم على اليمن حتى الآن، حيث أُلقيت أكثر من 65 قنبلة على أهداف حوثية”.

واستدركت: “ومع ذلك، لا يزال الهدف بعيد المنال”.

ومساء الخميس، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا على العاصمة صنعاء، استهدف مناطق سكنية ومحطة كهرباء، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 142 آخرين.

جاء ذلك غداة استهداف الحوثيون بطائرتين مسيرتين، مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وفق بيان للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وعقب ذلك، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن 50 إسرائيليا أصيبوا جراء سقوط المسيرة في قلب المنطقة السياحية بإيلات، بينهم 3 في حالة خطرة، وفق هيئة البث العبرية.