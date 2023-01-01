الصحة: ارتفاع حصيلة حرب الإبادة في غزة إلى 65,549 شهيدا و55,477 إصابة

غزة /سما/

ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 65,549، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، يوم الجمعة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 167,518، في حين فإن غالبية الشهداء والجرحى هم من النساء والأطفال.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 47 شهيدا و142 إصابة جديدة، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 12,956 شهيدا، و55,477 إصابة، أي منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، في خرق لإعلان وقف لإطلاق النار.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5 شهداء، و33 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,543، والإصابات إلى 18,614.