معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

الجمعة 26 سبتمبر 2025 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

صُدم اليمين الإسرائيلي، وخاصة قاعدة دعم نتنياهو، على نحو غير مسبوق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبينما كانت الأحزاب والقيادات الإسرائيلية تتهيأ منذ أشهر لإعلان ضم الضفة الغربية، جاء ترامب ليضع حدًا لكل التكهنات، مؤكّدًا بشكل مفاجئ: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية"

واضافت صحيفة معاريف " بعد أن ظنوا أن الضم وشيك - جاء ترامب وهدم على رؤوسهم كل ما بنوه ...لا ضم. لا الآن، ولا غدا.

في العالم العربي، رحبت الدول بالإعلان كإشارة طمأنة، إذ تنفست الأردن ومصر ودول الخليج الصعداء: لن يُطلب منهم التعامل مع خطوة أحادية الجانب من إسرائيل، ما يوضح قدرة الولايات المتحدة على وضع حد لتصرفات تل أبيب، وهو ما يعتبر رسالة مهمة وسط استمرار الحرب في غزة.

وبحسب الصحيفة فإن ترامب، على الرغم من تقلباته وتهوره، يعرف كيف يضع الحدود، ويقول "هذا كل شيء". لقد أدرك الخطر الإقليمي، فاختار التضحية بالوهم الإسرائيلي لتعزيز مكانته لدى الدول العربية.

أما نتنياهو، فسيواصل لعبة تأجيل القرارات التي لا تنتهي...الوقت ينفد. حتى لو فضّل نتنياهو جولة أخرى من المراهنات، يبدو أن ترامب ليس حاضرًا. يوم الاثنين في البيت الأبيض، سيُطلب من نتنياهو على الأرجح تقديم إجابات واضحة. إذا لم يصدر القرار من مكتب رئيس الوزراء في تل ابيب، فسيكون من المكتب البيضاوي.

