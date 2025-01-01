الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن طفلا واحدا من كل 3 أطفال في قطاع غزة لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة جراء انعدام المواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي.

تقوم إسرائيل بتجويع الفلسطينيين ضمن إبادة جماعية ترتكبها بحقهم منذ عامين ما تسبب بإزهاق أرواح 442 فلسطينيا، ضمن 65 ألفا و502 قتيلا و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، سقطوا في هجمات دامية.

وأضافت الأونروا في بيان مقتضب: "وفقا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوما كاملا دون طعام خلال 24 ساعة الماضية".