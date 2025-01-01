الاتحاد التركي لكرة القدم يتقدم بطلب رسمي لـ"الفيفا" لطرد إسرائيل

وكالات - سما-

وجّه رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رسالةً رسميةً إلى رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورؤساء الاتحادات الرياضية حول العالم، دعا فيها إلى تعليق مشاركة إسرائيل في جميع الأنشطة الرياضية.

وفي مستهل رسالته، كتب حاجي عثمان أوغلو أن "كرة القدم لغة عالمية تجمع بين الثقافات المختلفة، وتوطد أواصر الصداقة، وتوطد أواصر التضامن بين الشعوب". وأضاف: "نشعر بواجبنا في التعبير عن قلقنا العميق إزاء الوضع غير القانوني واللاإنساني تمامًا الذي تُديره إسرائيل في غزة والمناطق المحيطة بها".

كما أضاف حاجي عثمان أوغلو أن الوقت قد حان للجهات الرائدة في كرة القدم للتحرك: "على الرغم من تبنّيها موقف المدافعين عن الثقافة والسلام، إلا أن عالم الرياضة ومؤسسات كرة القدم التزمت الصمت لفترة طويلة. حان الوقت للفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحرك. يجب تعليق مشاركة إسرائيل فورًا في جميع المسابقات الرياضية".