عملاق الطيران الايرلندي "رأيان اير" تلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

وكالات / سما/

تعتزم شركة رايان إير الايرلندية العملاقة منخفضة التكلفة إلغاء جميع رحلاتها إلى اسرائيل بسبب الواقع الأمني في مطار بن غوريون في تل أبيب.

ووجهت الشركة إنذارا إلى سلطة المطارات الإسرائيلية. حذَّر الرئيس التنفيذي للشركة، إيدي ويلسون، من أنه في حال عدم إعادة مواعيدها التاريخية بحلول 30 سبتمبر، ستُلغي الشركة جدول رحلاتها لفصلي الشتاء والصيف القادمين، وستنقل طائراتها إلى وجهاتٍ أخرى.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية رفضت سلطة الطيران هذا الطلب، مُؤكِّدةً على معاملة جميع الشركات على قدم المساواة وبشفافية.

وتُعدّ مواعيد الإقلاع والهبوط المُسجّلة للطائرات في مطار بن غوريون مواعيد مُحدّدة لضمان الانضباط والكفاءة في حركة الطائرات. ووفقًا لشركة رايان إير ، فإنّ السياسة الحالية في مطار بن غوريون غير مستقرة، وتُصعّب التخطيط لعمليات مُربحة.

في حين تُصرّح هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بأنّ شركات أخرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت، قد خسرت مواعيد إقلاع وهبوط أيضًا الصيف الماضي.

وتضرر قطاع الطيران الإسرائيلي بشدة خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب. خلال هذه الفترة، أوقفت العديد من شركات الطيران الدولية عملياتها في إسرائيل، بعضها عاد، والبعض الآخر لم يعد بعد.