سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس



نيويورك /سما/

كشف سفير الاحتلال في الأمم المتحدة عن وجود "عمل مكثف" داخل البيت الأبيض لوضع اللمسات الأخيرة على خطة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن أي مستقبل للقطاع مرهون بتحرير المحتجزين وإبعاد حركة حماس عن المشهد بشكل كامل.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد الأهمية القصوى التي توليها الإدارة الأمريكية لمستقبل القطاع المحاصر، حيث من المقرر أن يكون هذا الملف البند الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بحسب ما أوردته الإذاعة، فإن رؤية الاحتلال لـ "اليوم التالي" واضحة ومحددة بشرطين لا تنازل عنهما: أولاً، تحرير جميع المحتجزين في قطاع غزة. وثانياً، ضمان عدم بقاء حركة حماس في أي موقع سلطة أو نفوذ داخل القطاع.

