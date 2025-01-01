ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن "المحادثات بشأن غزة كانت جيدة".

وأضاف ترامب أيضًا أن "صفقة الأسرى قد تُبرم قريبًا.

وأكد اأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "كفى، حان الوقت لوقف هذا".

في وقت سابق من هذا المساء، عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب وجود جهد دولي لإنهاء القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

قال ترامب: "نريد إنهاء الحرب في غزة. عقدتُ اجتماعًا رائعًا مع قادة المنطقة. أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. علينا إعادة الرهائن، ويبدو أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة".