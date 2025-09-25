"واللا" العبري : : نتنياهو وزوجته "يجسدان" العلم الفلسطيني

القدس المحتلة/سما/

أثارت صورة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين تنياهو وزوجته سارة، قبل مغادرتهما لنيويورك ضجة كبيرة في إسرائيل، بسبب ألوان ملابسهما، حيث بدت وكأنها تجسد ألوان العلم الفلسطيني.

وسارع مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إلى ملاحظة، بسهولة يجب الإشارة إليها، الصورة التي ظهرت في لقطة "آل نتنياهو"، حيث أثار استخدام الألوان المحددة للغاية في ملابسهما الأنيقة تساؤلات. فمن جهة، ارتدى بنيامين نتنياهو بدلة توكسيدو كلاسيكية، تحتها قميص أبيض بأزرار، واختار ربطة عنق حمراء، والتي يمكن أن ترمز إلى حالة طوارئ في عالم الموضة.

ومن جهة أخرى، ارتدت سارة، التي تتولى مسؤولية اختياراتها للملابس في السنوات الأخيرة من قبل منسقة أزيائها الشخصية، ساندرا رينغلر، طقما رسميا بلون أخضر داكن، وحواف السترة بلمسة نهائية من الساتان اللامع، وتحتها يظهر قميص أساسي بلون فاتح يميل إلى النعناع، حيث أن الألوان بالطبع تتطابق مع ألوان العلم الفلسطيني ودول إسلامية بشكل عام.

وكتبت إحدى المتابعات الإسرائيليات على صفحة رئيس الوزراء على "إنستغرام": "اختيار ناجح حقا من قبل منسقة الأزياء لإلباسهما كأعلام فلسطين"، بينما أشعل إسرائيليون آخرون المزيد من النيران بين آلاف التعليقات المؤيدة للفلسطينيين: "هل قمت بتنسيق إطلالة احتفالا بالدولة الفلسطينية أم أن هذه ألوان إسبرطة؟"، "تبدوان مثل علم فلسطين"، و"المهم أنكما تطابقتما مع العلم!!!"، حسب الموقع الإخباري العبري "واللا".

وأضاف قسم الأزياء في موقع "واللا" العبري بمقاله سؤالا جاء فيه: "هل هذه لعبة نفسية غير ممتعة؟ لأننا نود حقا الانسحاب منها. اختيار الألوان للزوجين - فمن الواضح أنهما سيتم تصويرهما معا ومنفردين - تم وضعه في اللقطة "المثالية"، مع وجود الطائرة الحكومية باللونين الأزرق والأبيض في الخلفية بالإضافة إلى كمية معقولة جدًا من الأعلام الإسرائيلية. هل هو خطأ بشري وخطير للغاية من فريق التجميل؟ بالتأكيد".

وتساءلت رئيسة تحرير القسم المتخصص بالأزياء في"واللا" تانيا غارسيا عما إذا كان ظهور نتنياهو وزوجته في هذه الملابس "خطأ فادح أم غباء".