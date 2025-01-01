إيران تكشف لأول مرة عن تفاصيل اختراق إسرائيل لـ”واتساب” بعض مسؤوليها الكبار..

طهران / وكالات /

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، إن إمكانات التكنولوجيا، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفاز الذكية في المنازل والسيارات الذكية، أصبحت جميعها في الوقت الراهن منصات عامة لجمع البيانات”.

وعلّق هاشمي، خلال تصريحاته مع موقع “خبر أون لاين”، على ما أوردته وسائل الإعلام الأجنبية بشأن الاختراق والتجسس عبر هواتف حراس كبار المسؤولين في إيران، قائلاً: “المسألة تكمن في أننا عندما نتحدث عن الفضاء الافتراضي بمعناه العام، ندرك أنه فضاء يفرض الشفافية. في الواقع، لقد حوّل حياتنا وبيئتنا العملية إلى غرفة زجاجية، وهي بطبيعتها هشة. لكن ما وظيفة الشفافية؟ إنها تحول دون كثير من الانتهاكات والمشكلات والتحديات”.

وأضاف: “من ناحية أخرى يجب توخي الحذر. ففي الفضاء الافتراضي تُجمع البيانات بشكل طبيعي، ويستفاد من هذه الإمكانات لتقديم الخدمات للبشرية عموماً، وفي بلدنا لخدمة المواطنين. غير أنه في ظروف المواجهة أو الحرب، يستغل العدو هذه الإمكانات. لذلك علينا أن نضع في الحسبان جميع الاعتبارات اللازمة عند استخدام التكنولوجيا”.

ورداً على بعض الادعاءات حول التجسس عبر منصة “واتساب” خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قال الوزير: “الموضوع واسع، فإمكانات التكنولوجيا، من الهاتف المحمول إلى التلفاز الذكي في المنزل والسيارات الذكية، أصبحت كلها منصات عامة لجمع البيانات. فعملية التحول الذكي قائمة على جمع البيانات، بل إنه من دون بيانات لا وجود للتحول الذكي ولا للذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإن الملاحظة والإدارة والتحفّظ في هذا المجال مسؤولية واجبة التنفيذ”.

وحول ما إذا كان قد تم وضع بروتوكول لحماية هواتف كبار المسؤولين حالياً، قال هاشمي: “بطبيعة الحال، جرى تقديم التوصيات اللازمة، والموضوع مطروح على جدول الأعمال”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد “نشرت مؤخراً تقريراً استندت فيه إلى وثائق قالت إنها حصلت عليها من مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين، زاعمة أن إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تمكنت من خلال تتبع هواتف السائقين وعناصر الحماية من اغتيال شخصيات رئيسية في النظام الإيراني”.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة “نطنز” الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى “نقطة اللاعودة” في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، “كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير”، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة “العديد” الأمريكية في دولة قطر.