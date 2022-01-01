عثمان ديمبيلي يفوز بالكرة الذهبية

باريس/سما/

أصبح جناح باريس سان جيرمان الفرنسي سادس لاعب من بلده يفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم الليلة (الاثنين) - في حفلٍ رائع بباريس - بعد كريم بنزيمة عام 2022.

وهو أيضًا ثاني لاعب من باريس سان جيرمان يفوز باللقب في ثلاث سنوات، بعد ليو ميسي عام ٢٠٢٣.

فاز ديمبيلي بجميع الألقاب المحلية الكبرى مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي: الدوري، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي. ولكن ما أهّله للفوز بالكرة الذهبية هو فوزه بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان، بفضل فوز تاريخي بنتيجة 5-0 على إنتر في النهائي، سجل فيه هدفين

ارتقى ديمبيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، بمسيرته إلى آفاق جديدة الموسم الماضي، وكان عاملًا أساسيًا في نجاح باريس سان جيرمان، مسجلًا 33 هدفًا ومقدمًا 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

من بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي (36) وروبرت ليفاندوفسكي (35) بأهدافه الـ 32 (باستثناء ركلات الجزاء).

كما اختير لاعب الموسم في دوري أبطال أوروبا (ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة)، ولاعب الموسم في الدوري الفرنسي (21 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة)

وتعتمد الجائزة هذا العام على الأداء في الفترة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 13 يوليو/تموز 2025، وهي الفترة التي تشمل أيضًا كأس العالم للأندية، التي وصل فيها باريس سان جيرمان إلى النهائي.

حامل الرقم القياسي في الفوز بالجائزة هو بالطبع ليو ميسي، الذي فاز بها ثماني مرات.

ويأتي في المركز الثاني غريم "البرغوث"، كريستيانو رونالدو، بخمسة ألقاب. يليه في القائمة ماركو فان باستن، وميشيل بلاتيني، ويوهان كرويف بثلاثة ألقاب، ثم رونالدو (البرازيلي)، وكارل هاينز رومينيجه، وكيفن كيغان، وفرانز بيكنباور، وألفريدو دي ستيفانو بفوزين

في فئة أفضل لاعب تحت 21 عامًا (جائزة كوبا)، كان الفائز، كما كان متوقعًا - وللعام الثاني على التوالي - لامين يامال، الذي تمنى بشدة الفوز بجائزة أخرى في الحفل، لكنه اكتفى بجائزة واحدة فقط.

وحقق الإسباني إنجازًا شخصيًا تاريخيًا فهو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة كوبا مرتين متتاليتين. وأكمل برشلونة الثنائية، حيث فازت فيكي لوبيز، البالغة من العمر 19 عامًا، بالجائزة نفسها للسيدات.