الاحتلال يعتقل رئيس بلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت

الأحد 21 سبتمبر 2025 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت/ سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس السبت، رئيس بلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت، إبراهيم عاصي، والمواطن غالب ريان، عقب اقتحامها البلدة.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال صادرت جرافة ورافعة خلال الاقتحام، واعتقلت سائقها غالب ريان، إضافة إلى رئيس البلدية بعد مداهمة منزله.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاحتلال قام باعتقال المواطنين بحجة محاولة إزالة مكعب إسمنتي كان قد وضعه عند مدخل البلدة، وتسبب في حوادث سير وأعاق حركة المرور.

ويذكر أن الاحتلال قام بوضع بوابة حديديه ومكعبات إسمنتية على مدخل البلدة، الأمر الذي ضيّق الطريق وأدى إلى صعوبة مرور المركبات في كلا الاتجاهين.

