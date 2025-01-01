  1. الرئيسية
الدولة المنبوذة عالميا ..إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي في ريميني

الأحد 21 سبتمبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روما/ وكالات/

أعلن معرض "TTG" السياحي الإيطالي في مدينة ريميني إلغاء مشاركة جناح إسرائيلي في المعرض المقرر إقامته في أكتوبر.

ونشر رئيس بلدية "ريميني"، جميل سادغولفاد، المولود في إيران، على شبكة "X" سبب قرار البلدية قائلاً: "المخاوف الأمنية، وخطر الهجمات والاحتجاجات، بالإضافة إلى التوتر الشديد المتصاعد في إيطاليا بسبب هجوم اسرائيل على غزة، دفعت المنطقة والبلدية إلى طلب إعادة النظر في وجود الجناح الإسرائيلي".

وردّ السفير الإسرائيلي لدى البلاد، يوناتان بيليد، قائلاً: "إن قرار إزالة مجلس السياحة الإسرائيلي من معرض TTG في ريميني يمثل تسللاً آخر للأيديولوجية السياسية".

ويأتي القرار في ظل تواصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من المدن الإيطالية، والتي تطالب بوقف التعاون مع الاحتلال، وفرض عقوبات عليها بسبب الإبادة الجماعية في غزة، التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

