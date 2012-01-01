  1. الرئيسية
ترامب يتوعد أفغانستان بعواقب "سيئة" إذا رفضت تسليم قاعدة باغرام الجوية لبلاده

الأحد 21 سبتمبر 2025 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوعد أفغانستان بعواقب "سيئة" إذا رفضت تسليم قاعدة باغرام الجوية لبلاده



سما / وكالات /

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفغانستان بعواقب سيئة إذا لم تقبل طلب الولايات المتحدة باستعادة قاعدة باغرام الجوية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية المملوكة له: "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة غرام الجوية إلى الولايات المتحدة التي بنتها، فستحدث أمور سيئة!".

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باغرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها القربيب من الصين بأنه استراتيجي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باغرام" إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان أن رفضت هذا الطلب.

ويوم الخميس الماضي، رفض المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية، ذاكر جلالي، الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي خلال زيارته لبريطانيا، والتي قال فيها إنه يريد أن تتولى بلاده السيطرة فورًا على القاعدة التي انسحبت منها عام 2012.

