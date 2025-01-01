اجتماع حاسم الاسبوع المقبل لطرد اسرائيل من مسابقات كرة القدم

وكالات / سما/

من المتوقع أن يصوت الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم على استبعاد إسرائيل من المسابقات الأوروبية، بسبب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ورفض حكومة نتنياهو الامتثال لنداءات العالم بوقف الحرب .

ومن المتوقع طرح هذا الأمر في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الأسبوع المقبل.

قبل نحو شهر، وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لافتة كُتب عليها "كفى قتلًا للأطفال، كفى قتلًا للمدنيين" في بداية مباراة كأس السوبر بين باريس سان جيرمان وتوتنهام. وجاء في منشور للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على شبكة X، نُشر بالتزامن مع عرض اللافتة: "الرسالة واضحة وقوية".

وبحسب ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي بادر بنشر اللافتة، قبل نحو أسبوعين على الانتقادات التي وُجّهت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه "اختار طرفًا"، وقال بشأن مسألة حظر مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية: "لا أريد منع الرياضيين من المنافسة. ماذا يُفترض أن يفعل الرياضي إذا تصرفت حكومته بطريقة معينة؟ هذه مسألة معقدة للغاية. تم تعليق مشاركة روسيا بعد ضغوط سياسية من قادة العالم. أما في إسرائيل، فيأتي الضغط من الرأي العام، والأمر مختلف".