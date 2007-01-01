  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

الجمعة 19 سبتمبر 2025 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الاميركي في إسرائيل : واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لرويترز يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع دول عربية من منطقة الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف هاكابي أن محادثات أُجريت حول إنشاء منظومة حكم مؤقت تشارك فيها دول عربية من منطقة الخليج مع احتمال أن تضطلع الولايات المتحدة بدور إشرافي، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن ترتيب دائم في وقت لاحق.

وتابع “إنه مجرد نقاش. وهو أمر لم يحظ بقبول الإدارة الأمريكية أو إسرائيل أو أي أحد. لا أعلم ما إذا كان هناك أي شيء جاهز للتوقيع عليه”.

وذكر هاكابي أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى أي خطة تشمل السلطة الفلسطينية إذا استمرت الأخيرة في دفع الأموال للأفراد والعائلات المتورطة فيما تصفه الولايات المتحدة بأعمال إرهابية.

وقال “لماذا نُطالب بشيء ينتهك قانوننا؟ لن نفعل ذلك أبدا”.

وبعد حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، لم توضح إسرائيل بعد كيف تريد أن تُدار غزة، رغم وجود إجماع دولي واسع على أن حركة حماس، التي ضعفت بشدة نتيجة الحصار الإسرائيلي، لا يمكن أن تظل في السلطة.

 مستقبل غامض لحكم غزة

لم يذكر هاكابي متى جرت المحادثات أو الدول الخليجية التي شاركت فيها. ولم ترد دول الخليج حتى الآن على طلبات للتعليق بسبب انقضاء ساعات العمل العادية فيها.

وكانت رويترز قد ذكرت في يناير ، أن الإمارات ناقشت مع الولايات المتحدة وإسرائيل المشاركة في إدارة مؤقتة لغزة بعد الحرب تشمل السلطة الفلسطينية. وقالت الوكالة في مايو أيار إن الولايات المتحدة أجرت مباحثات منفصلة حول إمكانية أن تقود هي بنفسها إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب.

وتقول السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما مدنيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وأجبرتها حماس على الخروج من غزة عام 2007، إنها مستعدة لحكم غزة بدعم دولي.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع ويؤكد أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية. واشترطت الإمارات إقامة دولة فلسطينية للمشاركة في خطة ما بعد الحرب في غزة.كما أعلن نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة إلى جانب إدارة مدنية بقيادة عربية، في حين أن آخرين ضمن ائتلافه اليميني يريدون ضم غزة.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يريد ضم غزة، هذا الأسبوع إلى أنه يتفاوض مع الولايات المتحدة حول كيفية تقسيم غزة بعد انتهاء الحرب. وقال هاكابي إنه ليس لديه أي علم بشأن هذه المحادثات.

الأكثر قراءة اليوم

انصار الله” تعلن مهاجمة اهدافا “حساسة” بـ”نجاح” في تل أبيب وبئر السبع بصورايخ باليستية وقصف إيلات بـ3 مسيرات

وصية مكتوبة بخط اليد لمنفذ عملية "معبر الكرامة"

صحيفة عبرية تكشف عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة وإستبدال حماس

الهزيمة الإعلاميّة.. الرأي العام العالميّ مقتنعٌ: إسرائيل بؤرة الشرّ العالميّ ..

سموتريتش يهدد نتنياهو بإسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم تفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الإعلام العبري : مصر تنشر عشرات الآلاف من المقاتلين على الحدود مع إسرائيل

فيتو" أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

الجمعية العامة تمنح الرئيس حق الخطاب عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة

صحيفة عبرية تكشف عن مقترح توني بلير المدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة وإستبدال حماس

“هآرتس”: نتنياهو أمر الجيش بهدم غزة من جذورها وتحويلها إلى غنيمة عقارية ووعوده بالقضاء على حماس “فارغة”

الهزيمة الإعلاميّة.. الرأي العام العالميّ مقتنعٌ: إسرائيل بؤرة الشرّ العالميّ ..

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتقدم جديد للدبابات بمدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية