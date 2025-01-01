الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في كتيبة البريج التابعة لحماس

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته العاملة في شمال قطاع غزة اغتالت وسيم محمود يوسف أبو الخير، الذي وصف بأنه كان يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في كتيبة البريج التابعة لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الرجل الذي "شارك في التخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل" حسب البيان، قضى بضربة شنها سلاح الجو الإسرائيلي.

وشدد البيان على أنه قبل الغارة، "اتُخذت خطوات للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية وجمع معلومات استخباراتية إضافية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه عن اغتيال أكثر من 10 مقاومين خلال اليوم الماضي، والعثور على أسلحة، وتفكيك العديد من مواقع البنية التحتية العسكرية في منطقة مدينة غزة وفي جنوب القطاع في منطقتي خان يونس ورفح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 50 مواطنا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة خلال يوم الخميس.