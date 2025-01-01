  1. الرئيسية
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتقدم جديد للدبابات بمدينة غزة

الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتقدم جديد للدبابات بمدينة غزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١٤ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٠ شهيدا منذ فجر الخميس في قطاع غزة منهم ٤٠ بمدينة غزة.

غزة والشمال

وتقدمت الدبابات في محيط الكلية الجامعية في شارع ٨ بتل الهوا فيما تتقدم الروبرتات تجاه ملعب برشلونة والأبراج السكنية.

وشمال المدينة تقدمت الدبابات في حي الكرامة فيما لا تزال قوات الاحتلال تتمركز خلف بركة الشيخ رضوان.

وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر في غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية في المدينة راح ضحيتها نحو أربعين مواطنا.

وارتقى ٣ شهداء واصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام بوابه ميناء مدينة غزة.

وفجر اليوم اصيب ستة مواطنين بقصف قرب مسجد السوسي مخيم الشاطيء غرب غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيد وإصابات جراء قصف من طائرة مسيرة محيط دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وخلال ٢٤ ساعة استشهد ثمانية مواطنين في وسط القطاع.

جنوب القطاع 

وارتقى شهيدان من الاطفال وعدد من الاصابات فجر اليوم الجمعة جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس وهما الشقيقان محمد وخديجة زهير ابراهيم الهمص .

وحسب الصحة استشهد مواطنان خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة. 

وفتحت الزوارق الحربية رشاشاتها تجاه شاطيء رفح وخان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٩ مواطن و ٢٨٨ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٥١٥١ شهيدًا و ١٦٥٩٢٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٥٩٠ شهيدًا و ٥٣٨٨٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩ شهداء و ٣٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥١٣ شهيدًا وأكثر من ١٨٤١٤ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، اربع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهن طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٣٥ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٧ طفلًا.

