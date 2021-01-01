حاكمة نيويورك تدعم المرشح المؤيد للفلسطينيين، زهران ممداني، لمنصب عمدة مدينة نيويورك

وكالات - سما-

أيدت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، يوم الأحد، المرشح الاشتراكي الديمقراطي، زهران ممداني، لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

وكتبت هوشول، وهي ديمقراطية من الوسط، تشغل منصب حاكمة نيويورك منذ عام 2021، مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز، تدعم فيه عضو الجمعية التشريعية عن كوينز، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك في حزيران، متغلبًا على أندرو كومو، الشخصية البارزة في المؤسسة، بنسبة 65% من أصوات الناخبين المسجلين.

وصرحت هوشول بأنه على الرغم من اختلاف وجهات نظرها مع ممداني، إلا أنهما تتشاركان وجهات نظر متشابهة حول جعل نيويورك آمنة ومعقولة التكلفة، وأجرتا "محادثات صريحة" حول قضايا تعتبرها ذات أولوية، مثل ضمان امتلاك إدارة شرطة نيويورك للموارد الكافية، و"ضرورة مكافحة تصاعد معاداة السامية"، وضمان "بقاء نيويورك مركزًا للاقتصاد العالمي".

وكتبت: "في محادثاتنا، استمعتُ إلى قائدة تُشاركني التزامي بنيويورك حيث ينشأ الأطفال بأمان في أحيائهم، وحيث تكون الفرص في متناول كل عائلة. استمعتُ إلى قائدة تُركز على جعل مدينة نيويورك في متناول الجميع - وهو هدف أدعمه بحماس".

وأضافت: "اشترت والدتي ملابسنا بالتقسيط أو من متاجر السلع المستعملة، وكانت تُمدّد وجبات العشاء مع شطائر سبام على خبز مُجمد مُستخدم ليوم واحد". وأضافت: "لن تُفارقني هذه التجارب أبدًا. لا يُمكن للعائلات الانتظار عامًا آخر، أو شهرًا آخر، أو دورة انتخابية أخرى. إنهم بحاجة إلى تحرك عاجل الآن".

وفي حين أثارت هوشول جدلًا بسبب "صفقاتها المُفضّلة" للمانحين، وتعليقاتها حول الأطفال السود ورواد الكنائس السود، وتضييقها الخناق على المناصرة المُؤيدة لفلسطين في كلية هانتر وكلية سيتي، إلا أنها وجدت أيضًا توافقًا مع ممداني في مقاومة الرئيس دونالد ترمب. كتبت: "سأكون أنا والسيد ممداني شجعان في مواجهة أجندة الرئيس (ترمب) المتطرفة، بإلحاح وإصرار وتحدٍّ يميز نيويورك". وأضافت: "ويجب ألا نسمح أبدًا للسيد ترامب بالسيطرة على مدينتنا كما يتمنى. أي شخص يقبل نفوذه الملوث أو يستفيد منه سيُعرّض نفسه للخطر منذ البداية".

ويقول المحللون إن تأييد هوتشول قد يكون له تأثير مضاعف على الناخبين الموالين لها سياسيًا.

وشكر ممداني الحاكمة وتشول في بيان صحفي يوم الأحد، قائلا ً: "أنا ممتن للحاكمة على دعمها في توحيد حزبنا، وعلى العمل الذي قامت به في مواجهة الرئيس ترمب، وتأمين وجبات غداء مجانية لأطفالنا، وتوسيع نطاق الحصول على رعاية الأطفال".

"سياسة ضعيفة"

كما أيد السيناتور الأميركي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند المرشح ممداني لمنصب عمدة المدينة يوم السبت، داعيًا نظرائه في الحزب الديمقراطي إلى تكثيف الجهود ودعم الاشتراكي الديمقراطي. وقال فان هولين للديمقراطيين المجتمعين في دي موين، أيوا، لحضور حملة جمع تبرعات للحزب: "لقد فضّل العديد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب الممثلين لنيويورك البقاء على الحياد". وأضاف: "هذا النوع من السياسة الضعيفة هو ما سئم الناس منه. عليهم أن يدعموه الآن".

ولم يُعلن زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، تأييدهما لممداني حتى الآن. ويشار إلى أن كلا من شومر وجيفريز مقربان من منظمة اللوبي الإسرائيلي، إيباك التي دعمتهم بملايين الدولارات لسنوات طويلة.

ووصف ترمب ممداني بأنه "عمدة شيوعي صغير" خلال مقابلة على برنامج "فوكس آند فريندز" يوم الجمعة.

وسيخوض ممداني الانتخابات ضد كومو، حاكم نيويورك السابق الذي أُقيل من منصبه والذي يترشح كمستقل؛ والعمدة الحالي إريك آدامز، الذي يترشح أيضًا كمستقل؛ والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، في انتخابات تشرين الثاني المقبلة.

احتشد سكان نيويورك من جميع الأديان حول الرجل المهاجر المسلم المؤيد لفلسطين، البالغ من العمر 33 عامًا، وفي 25 حزيران من هذا العام، حقق مفاجأة سياسية مذهلة، متغلبًا على منافسه الرئيسي، كومو. وعلى الرغم من كونه شخصيةً غير معروفة نسبيًا قبل الانتخابات التمهيدية، وحصوله على نسبة ضئيلة من الأصوات في استطلاعات الرأي في شباط الماضي، إلا أن حملة ممداني حشدت ائتلافًا واسعًا من الناخبين. وخاض ممداني حملته مروجًا لسياسات تقدمية، بما في ذلك تجميد الإيجارات على مستوى المدينة، ورعاية الأطفال الممولة من دافعي الضرائب، وتوفير حافلات عامة "سريعة ومجانية".