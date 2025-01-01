عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع واشتداد الغارات وتدمير الابراج بمدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 709 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 74 شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة منهم 56 بمدينة غزة.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الاخيرة 25 منزلًا وبرج النور ومبنى النيابة في مدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين داخل ملعب فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة

وارتقى صباح اليوم الأحد شهيد وإصابات نتيجة استهداف مركبة مدنية بجانب مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وارتقى شهيد ومصابون جراء استهداف الاحتلال قرب مطعم التايلندي، غرب مدينة غزة.

كما ارتقى شهيد ومصابون في غارة جوية إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف خيمة نازحين بالقرب من موقع البحرية غربي دير البلح وسط قطاع غزة، وهم: سهير عبد الناصر شبات (35 عامًا)، محمود رفيق شبات وشهيدة ثالثة مجهولة الهوية.

واستشهد تسعة مواطنين وسط القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء بالقصف الإسرائيلي على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم : حسن ذيب النواجحة ، عمر حسن العربشلي وأحمد جبر عامر.

واطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب بحر خان يونس.

وحسب الصحة استشهد تسعة مواطنين خلال الـ 24 في جنوب قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 47 مواطنا و205 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واكدت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,803 شهيدًا و164,264 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,253 شهيدًا و 52,223 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 26 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 420 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا.