السبت 13 سبتمبر 2025 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبرغ": الإمارات منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض



ابو ظبي/سما/

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول لم تسمه أن الإمارات منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران، وهو معرض دولي للطيران والفضاء سيعقد في دبي أواخر نوفمبر.

 

وذكر المصدر أن منظمي معرض دبي للطيران أبلغوا شركات الدفاع الإسرائيلية عدم تمكنهم من المشاركة في المعرض ولم يمض بعد غير وقت قصير من قصف إسرائيل لمقر قيادة "حماس" في قطر.

وأضاف المصدر أن التبرير الرسمي كان "نقص المؤهلات المهنية"، ولكنه في الواقع كان قرارا سياسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة "بلومبرغ" أنها تلقت "إخطارا من منظمي المعرض"، ولكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأكد مصدر مطلع على استعدادات معرض دبي للطيران لوكالة "تاس" المعلومات المتعلقة بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في أحد أكبر معارض الطيران الدولية.

وأضاف أن القرار اتُخذ في 9 سبتمبر، يوم الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

ولم تستجب وزارة الدفاع الإماراتية والمكتب الصحفي لحكومة دبي إلى طلب التعليق.

كما ذكرت قناة "i24 News" في نسختها العبرية، يوم الأربعاء الماضي، أن الإمارات منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني في دبي.

وأفادت القناة بأن الإمارات أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المخطط عقده في دبي. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلان رسميا صباح الأربعاء لكل من وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات.

