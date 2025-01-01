استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين يؤيدون مهاجمة قادة حماس بالدوحة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه مساء الخميس، أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد محاولة اغتيال قادة حركة حماس، بالهجوم العدواني على العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

ووفق استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإنّ 55% من المشاركين يرون أنه كان ينبغي لإسرائيل مهاجمة قيادة حماس التي اجتمعت في الدوحة، فيما أجاب 28% بأنه كان يجب على إسرائيل ألّا تهاجم العاصمة القطريّة، بينما أجاب 17% بـ"لا أعلم".

ورأى 49% من المشاركين في الاستطلاع، أن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطر، سيؤثر سلبا على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، فيما أوضح 33% من المشاركين أنهم يرون أن الهجوم لن يؤدي إلى تغيير سلبيّ فيها.