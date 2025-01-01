  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين يؤيدون مهاجمة قادة حماس بالدوحة

الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين يؤيدون مهاجمة قادة حماس بالدوحة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه مساء الخميس، أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد محاولة اغتيال قادة حركة حماس، بالهجوم العدواني على العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

ووفق استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإنّ 55% من المشاركين يرون أنه كان ينبغي لإسرائيل مهاجمة قيادة حماس التي اجتمعت في الدوحة، فيما أجاب 28% بأنه كان يجب على إسرائيل ألّا تهاجم العاصمة القطريّة، بينما أجاب 17% بـ"لا أعلم".

ورأى 49% من المشاركين في الاستطلاع، أن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطر، سيؤثر سلبا على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، فيما أوضح 33% من المشاركين أنهم يرون أن الهجوم لن يؤدي إلى تغيير سلبيّ فيها.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : نتنياهو يستمر في استفزازاته ويُشعِل الجبهة المصريّة لتحرّك جيشها ويتوعَّد بإلغاء اتفاق الغاز لخرقها اتفاقية السلام

رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

هآرتس: قصف الدوحة جنون استراتيجي ويكشف فقدان "إسرائيل" لصوابها

حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة وواشنطن متواطئة في جريمة الاغتيال بالدوحة..

بعد مرور يومين على الهجوم.. الغموض يسيطر على نتائج الضربة الإسرائيلية على قطر

الأخبار الرئيسية

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

ترامب ومرافقوه محبطون من نتنياهو: كل مرة يحدث تقدم في المفاوضات مع حماس يقصف أحدهم

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وموجة جديدة من النزوح

الإعلام العبري : دول الخليج تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية