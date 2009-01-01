  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء



صنعاء/ وكالات/

هاجم سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أهدافا لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي معلومات أولية، هاجمت إسرائيل 6 مواقع للحوثيين، منها مجمع الدفاع في حي العرضي وسط صنعاء.

كما استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الجوف شمالي العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في كل من صنعاء ومحافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضح المتحدث أن الغارات طالت معسكرات تم رصد عناصر حوثية مسلحة بداخلها، ومقر شعبة الإعلام العسكري للحوثيين، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود يُستخدم في أنشطة عسكرية.

وأضاف أن هذه المعسكرات تُستخدم من قبل الحوثيين لتخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" ضد إسرائيل وقواتها، وتشمل غرف عمليات ميدانية ومراكز استخبارات عسكرية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تأتي هذه الضربات ردا على هجمات نفذها الحوثيون مؤخراً ضد إسرائيل، شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لجماعة الحوثي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسؤولًا بارزًا في قيادة الجماعة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

البيت الأبيض يكشف: ترامب ابلغ قطر عن الضربة الاسرائيلية الوشيكة قبل تنفيذها

القيادي في حماس سهيل الهندي يعلن رسميا فشل اغتيال قادة الحركة في الدوحة

قطر : نتنياهو مارق يمارس ارهاب دولة وتحتفظ لانفسنا بحق الرد..

الأخبار الرئيسية

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

b9f402e9-0500-4d3f-b3c2-a4648f7afe4c

الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

IMG_1600

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

ترامب: قرار الهجوم على قطر اتخذه نتنياهو ولست أنا ولم يكن لدينا وقت كاف لوقفه ولا يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية