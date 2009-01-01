اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

صنعاء/ وكالات/

هاجم سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أهدافا لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي معلومات أولية، هاجمت إسرائيل 6 مواقع للحوثيين، منها مجمع الدفاع في حي العرضي وسط صنعاء.

كما استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الجوف شمالي العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في كل من صنعاء ومحافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضح المتحدث أن الغارات طالت معسكرات تم رصد عناصر حوثية مسلحة بداخلها، ومقر شعبة الإعلام العسكري للحوثيين، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود يُستخدم في أنشطة عسكرية.

وأضاف أن هذه المعسكرات تُستخدم من قبل الحوثيين لتخطيط وتنفيذ "عمليات إرهابية" ضد إسرائيل وقواتها، وتشمل غرف عمليات ميدانية ومراكز استخبارات عسكرية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تأتي هذه الضربات ردا على هجمات نفذها الحوثيون مؤخراً ضد إسرائيل، شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لجماعة الحوثي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسؤولًا بارزًا في قيادة الجماعة.