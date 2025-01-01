  1. الرئيسية
الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي برج طيبة الواقع في منطقة الشاليهات غرب مدينة غزة بعد اقل من ساعة على إنذار وجه جيش الاحتلال بإخلائه.

وتصاعدت سحب من الدخان من البرج المكون من 13 طابقا.

كما انذر جيش الاحتلال بقصف برج الكوثر في نفس المنطقة.

وكان وزير الحرب الاسرائيلي اعلن انه أعطى الأوامر بتدمير جميع المباني العالية في مدينة غزة قبل دخول جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق دمر جيش الاحتلال برج الرؤيا وعمارة الرؤيا إضافة إلى برج السوسي وبرج مشتهى.

كما قصفت طائرات الاحتلال نحو مئة بناية سكنية خلال يومين.

