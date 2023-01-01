أكسيوس: "هجوم الدوحة" صدم مستشاري ترامب والجيش الامريكي رصد إقلاع طائرات اسرائيل باتجاه الخليج..

واشنطن / وكالات /

كشف موقع "أكسيوس"، ليل الثلاثاء- الأربعاء أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، صدم كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إنه بعد رصد الجيش الأمريكي طائرات إسرائيلية تحلق شرقا باتجاه الخليج، طلبت الولايات المتحدة توضيحا، لكن بحلول الوقت الذي قدمت فيه إسرائيل توضيحها، كانت الصواريخ قد انطلقت بالفعل.

وأكد التقرير، أن الهجوم أثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب لأنه جاء في وقت كانت إدارة ترامب تنتظر فيه رد حماس على الاقتراح الجديد للرئيس لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مسؤولي حماس كانوا يجتمعون لمناقشة هذا المقترح، وأن البيت الأبيض كان يتوقع تلقي رد حماس بنهاية الأسبوع.

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين كانوا منزعجين بشكل خاص من إخطارهم في وقت متأخر للغاية، بحيث لم تتح لهم الفرصة للتدخل في خطط إسرائيل.

وأشار "أكسيوس" إلى التأكيد على أن قطر أصبحت الدولة السابعة التي تقصفها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن الضربة في الدوحة وقعت على مسافة غير بعيدة من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، والتي تعرضت، قبل بضعة أشهر فقط، لهجوم من جانب إيران ردا على