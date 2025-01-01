كمين للمقاومة في جباليا .. جنود من جيش الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة في دبابة شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الإثنين، عن استشهاد أربعة جنود من سلاح المدرعات في جيش الاحتلال وإصابة آخرين، في حدث أمني وُصف بـ 'الصعب' بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وفقاً للتفاصيل الأولية، استشهد الجنود جراء استهداف دبابتهم بعبوة ناسفة فجراً خلال عودتهم من عملية عسكرية.

الحديث يدور عن حادث صعب خلال عملية ’جهوزية مع الفجر‘، في ظل حالة تأهب قصوى.

وقع الكمين قرابة الساعة الخامسة فجراً في محيط بلدة جباليا، وكان طاقم الدبابة المستهدفة عائداً من عملية عسكرية أُطلق عليها اسم 'جهوزية مع الفجر'.