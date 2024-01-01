وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع في إطار الجهود للتوصل إلى تفاهمات أمنية..

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيلتقي هذا الأسبوع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار جهود للتوصل إلى تفاهمات أمنية بين الجانبين.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وسورية لم تسمها، قولها إن ديرمر، سيلتقي هذا الأسبوع مع الشيباني، في إطار الجهود للتوصل إلى تفاهمات أمنية، دون أن تحدد مكان عقد الاجتماع.

ولم يصدر تعقيبا من السلطات السورية بخصوص ما ذكرته هيئة البث العبرية حتى الساعة 20.30 تغ.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

وذكرت هيئة البث أن “دريمر، اجتمع في السابق عدة مرات مع الوزير السوري بهدف وضع أرضية لاتفاق أمني”.

وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي توماس باراك، “هو من يدفع باتجاه عقد اللقاء المرتقب بعدما التقى الطرفين خلال الأشهر الماضية”.

وقالت الهيئة إن الشيباني، “يعد من المقربين” للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد قبل أسبوعين أن بلاده تجري “محادثات متقدمة مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، يتضمن إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وترتيبات تحافظ على سيادة سوريا، مع إمكانية اتخاذ خطوات لبناء الثقة قد تمهد مستقبلا لاتفاق سلام”.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، بحث الشيباني، مع وفد إسرائيلي في باريس، “خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري”، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته آنذاك وكالة “سانا”، بعد أنباء نقلها إعلام عبري عن اجتماع لديرمر، برفقة باراك مع الشيباني.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، قال باراك، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن “وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين (لم يحددهم) اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس”.

وعقب ذلك بيوم، ادعت “القناة 13″ العبرية الخاصة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ”الكبير” دون تسميته، أن ديرمر، التقى في باريس الشيباني بحضور باراك، واصفا اللقاء في حينه بأنه كان “مهما للغاية”.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء (جنوب) وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

لكن إسرائيل استغلت الموقف، وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتصعيد عدوانها على سوريا وانتهاكاتها ضد البلد العربي، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام إسرائيل الامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.