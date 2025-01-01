عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير خمسين بناية وبرج بغزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٠٣ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٨ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة ٥٥ منهم في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني ان الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال نهار الأحد أكثر من ٥٠ بناية بشكل كلي، فيما تضررت ١٠٠ بناية بشكل جزئي، من بينها بنايات مرتفعة تضم آلاف المواطنين.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل إلى أن الاحتلال يتعمّد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها.

غزة والشمال

وارتقى اربعة شهداء بينهم طفلة ومصابون بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من الشاليهات غربي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون بقصف إسرائيلي على مفترق طموس في حي النصر غربي مدينة غزة

وارتقى شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد الكنز في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وانقذ مسعفون اربعة عالقين من تحت الأنقاض وانتشلوا شهدين، بعد قصف الاحتلال منزلين لعائلة (بعلوشة -النمر) بشارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

واستشهد ثمانية مواطنين واصيب ٨٥ من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصف الأبراج السكنية ودمر برج الرؤيا

وارتقى شهيد ومصابون في القصف الإسرائيلي على البرج جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبوتين مفخخين لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء بينهم فتاة و ١٥ إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمع للمواطنين في منطقة مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة لعائلة النجار في مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الشاب محمد عياش اسليم (١٨ عام) في شارع جلال وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٧ مواطن بينهم ٤ شهداء انتشال من تحت الركام و ٤٠٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٣٦٨ شهيدًا و ١٦٢٧٧٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٩١١ شهيدًا و ٥٠٧٣٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣١ شهيد و ١٣٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤١٦ شهيدًا وأكثر من ١٧٧٠٩ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٥ حالات وفاة جديدة بينهم ثلاثة أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٨٧ حالة وفاة، من ضمنهم ١٣٨ طفلًا.