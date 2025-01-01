  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام

الإثنين 08 سبتمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم غد غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع أعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

الأكثر قراءة اليوم

مُحلِّلُ اسرائيلي : إنّها بدايةُ النِّهاية والكيان سيزول خلال عاميْن … نعيش اليوم زلزالاً وجوديًّا يَدُكُّ أركانَ الصِّهْيونِيّة

صحيفة عبرية : الأمريكيون وجهوا تحذيرا لحماس بشأن مصير قادتها في الخارج

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على أطراف وداخل غزة و 100 الف فلسطيني غادرو المدينة..

المانيا : رئيس أسبق للشاباك خطف طفلين مقابل ملايين الدولارات..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا..

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوقع إنهاء الحرب في غزة قريبا.. "حل جيد جدا" للجميع

كاتس يهدد غزة بـ"عاصفة هائلة" اليوم ويطالب حماس بتسليم السلاح وإطلاق سراح المحتجزين

يقتلون طفلاً كل ساعة.. منظمة عالمية تنشر إحصائية مفجعة عن عدد الأطفال ممن اغتالتهم إسرائيل في غزة

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير خمسين بناية وبرج بغزة

حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية