القناة 12 العبرية : تبادل اسرى ووقف الحرب لكن نزع السلاح تبقى العقدة الأبرز في أي اتفاق

القدس المحتلة/سما/

بغض النظر عن طبيعة المقترح الأمريكي المطروح، تبقى قضية نزع سلاح حماس في صلب النقاش. فإسرائيل تصر على غزة خالية من سلاح الحركة، بينما ترفض حماس هذا الطرح، ليشكل ذلك جوهر الخلاف القائم حاليًا.

وتضيف القناة 12 الإسرائيلية أنه في ضوء تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد وإلى جانب العدوان العسكري وتدمير المباني الشاهقة في مدينة غزة، لا تزال إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق. لكن استمرار محاولات التفاوض عبر القنوات القطرية والمصرية دون أي تقدم.

حماس أعلنت أنها تدرس العرض الأمريكي وقالت إنها لم تغلق باب المقترح رسميا بعد، ولكن من الصعب حاليا رؤية الحركة "تُوقّع استسلامها". تُدرك حماس أن الصفقة تعني التخلي عن الورقة الوحيدة المتبقية لديها.

تحدث الرئيس ترامب عن مفاوضات الصفقة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد انتهاء هذه الحرب. قبل الإسرائيليون الشروط. حان الوقت لحماس لقبولها أيضًا. حذرتهم من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر".

يُهدد الوضع المتوتر في مدينة غزة حماس بشدة، التي تخشى من سحق القطاع كدرس مما حدث في رفح. لذلك، شنت حماس في الأيام الأخيرة هجومًا إعلاميًا بلغ ذروته خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما إسرائيل، من جانبها، مستعدة لاتفاق كامل أو جزئي، حسب تقرير القناة الإسرائيلية.

وينص المقترح الأمريكي إطلاق سراح جميع الأسرى والجثث الـ 48 في اليوم الأول من الصفقة، إلى جانب إطلاق سراح مئات الإسرى الفلسطينيين.

وفقًا لتفاصيل الاقتراح، ستوقف إسرائيل عملية "جدعون شاريوتس 2" للسيطرة على مدينة غزة، وستبدأ مفاوضات فورية بضمانة شخصية من الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب.