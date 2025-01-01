الجيش الإسرائيلي يعين "منسقاً" جديدا خلفا لعليان

القدس المحتلة/سما/

عيّن وزير الجيش الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء اليوم الأحد، ضابطا بالشرطة، "منسّقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق" المحتلة، في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".

وذكر بيان صدر عن وزارة الجيش الإسرائيليّة، أن "وزير الأمن، يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، إيال زامير، قرّرا تعيين اللواء المتقاعد يورام هليفي، منسقًا لأنشطة الحكومة في المناطق" المحتلة خلفا لغسان عليان الذي أنهى مهامه بعد 4 سنوات ونصف.

ويعد هليفي تعيينا خارجيا للمنصب، حيث خدم سابقا في مناصب رفيعة بالشرطة الإسرائيلية، من بينها: قائد وحدة اليمام الخاصة، وقائد وحدة "لاهاف 433" لمكافحة الجريمة، وقائد "حرس الحدود"، وقائد منطقتي الجنوب والقدس.

وبموجب التعيين، سيُمنح رتبة لواء وسيكون جزءا من هيئة أركان الجيش.

هليفي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير في التربية.

وقد فقد ابنه، الضابط ييتاف لاف هليفي، الذي خدم في وحدة اليمام، خلال الحرب الأخيرة.

وزير الجيش كاتس قال في بيان: "لهليفي خبرة واسعة بفضل سلسلة المناصب التي تولاها في الشرطة، وهو يعرف جيدا الاستيطان في الضفة الغربية والملف الفلسطيني، وأنا واثق أنه سينجح في أداء مهامه".

مع ذلك، أشارت تقارير عبرية إلى أن المرشح الأصلي لرئيس الأركان كان العميد هشام إبراهيم، لكن كاتس رفض تثبيت تعيينه ضمن سلسلة من الخلافات بينه وبين زامير حول تعيينات قادة كبار كانوا في الخدمة خلال أحداث 7 أكتوبر.

وكان اللواء غسان عليان قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إنهاء مهامه، بعد أن بقي المنصب شاغرا بسبب عدم الاتفاق على خليفته، إلى أن تم تثبيت تعيين هليفي بشكل نهائي.