  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعين "منسقاً" جديدا خلفا لعليان

الإثنين 08 سبتمبر 2025 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعين "منسقاً" جديدا خلفا لعليان



القدس المحتلة/سما/

عيّن وزير الجيش الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء اليوم الأحد، ضابطا بالشرطة، "منسّقا لأعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق" المحتلة، في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".

وذكر بيان صدر عن وزارة الجيش الإسرائيليّة، أن "وزير الأمن، يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، إيال زامير، قرّرا تعيين اللواء المتقاعد يورام هليفي، منسقًا لأنشطة الحكومة في المناطق" المحتلة خلفا لغسان عليان الذي أنهى مهامه بعد 4 سنوات ونصف.

ويعد هليفي تعيينا خارجيا للمنصب، حيث خدم سابقا في مناصب رفيعة بالشرطة الإسرائيلية، من بينها: قائد وحدة اليمام الخاصة، وقائد وحدة "لاهاف 433" لمكافحة الجريمة، وقائد "حرس الحدود"، وقائد منطقتي الجنوب والقدس.

وبموجب التعيين، سيُمنح رتبة لواء وسيكون جزءا من هيئة أركان الجيش.

هليفي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير في التربية.

وقد فقد ابنه، الضابط ييتاف لاف هليفي، الذي خدم في وحدة اليمام، خلال الحرب الأخيرة.

وزير الجيش كاتس قال في بيان: "لهليفي خبرة واسعة بفضل سلسلة المناصب التي تولاها في الشرطة، وهو يعرف جيدا الاستيطان في الضفة الغربية والملف الفلسطيني، وأنا واثق أنه سينجح في أداء مهامه".

مع ذلك، أشارت تقارير عبرية إلى أن المرشح الأصلي لرئيس الأركان كان العميد هشام إبراهيم، لكن كاتس رفض تثبيت تعيينه ضمن سلسلة من الخلافات بينه وبين زامير حول تعيينات قادة كبار كانوا في الخدمة خلال أحداث 7 أكتوبر.

وكان اللواء غسان عليان قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إنهاء مهامه، بعد أن بقي المنصب شاغرا بسبب عدم الاتفاق على خليفته، إلى أن تم تثبيت تعيين هليفي بشكل نهائي.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : الأمريكيون وجهوا تحذيرا لحماس بشأن مصير قادتها في الخارج

مُحلِّلُ اسرائيلي : إنّها بدايةُ النِّهاية والكيان سيزول خلال عاميْن … نعيش اليوم زلزالاً وجوديًّا يَدُكُّ أركانَ الصِّهْيونِيّة

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على أطراف وداخل غزة و 100 الف فلسطيني غادرو المدينة..

المانيا : رئيس أسبق للشاباك خطف طفلين مقابل ملايين الدولارات..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا..

الأخبار الرئيسية

حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب

صحيفة عبرية : إسرائيل تدرس مقترح ترامب الأخير بجدية وتتوقع رفض حماس

ترامب: الإسرائيليون وافقوا على شروطي لوقف الحرب وعلى حماس الموافقة

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية