صحيفة عبرية : إسرائيل تدرس مقترح ترامب الأخير بجدية وتتوقع رفض حماس

القدس المحتلة/سما/

أكد الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مساء اليوم (الأحد) أن إسرائيل تدرس بجدية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها زعمت أن حماس ستواصل رفضها على الأرجح وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم.

واكدت الصحيفة ان الاقتراح قيد الدراسة حاليًا هو صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن مقابل إطلاق سراح آلاف الاسرى الفلسطينيين ، وإجراء مناقشات برعاية ترامب لإنهاء الحرب.

وتجري المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس على عدة مستويات، وفي جميعها، قُدِّم لحماس العرض النهائي نفسه قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع بأكمله.

خلال الأسبوعين الماضيين، ونظرًا للموقف الإسرائيلي الذي يطالب الآن بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن، خضع المقترح الأمريكي لتنقيح، وهو في جوهره عبارة عن مخطط متعدد المراحل يبدأ بمخطط ويتكوف المألوف، ولكنه يتضمن عناصر من مرحلتي إعادة الإعمار ونهاية الحرب. وقد أُعدّ هذا المقترح بعد سماع تعليقات حماس عليه في محادثات القاهرة، وكذلك في محادثات مباشرة مع الأمريكيين.

ويوم أمس كشف ترامب عن استئناف الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، وذلك عبر قنوات متعددة. وتُنقل عبر قناة فريق ويتكوف المواقف الرسمية للرئيس، بما في ذلك التحذيرات. ومن بين ما حُذِّر منه قادة حماس، أنه في حال قتلهم المزيد من الرهائن، فإن قادة الحركة في الخارج سيواجهون خطر التصفية الفورية.

وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم فان بشارة بحبح، رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي الذي عاد إلى الساحة، وينقل نفس الرسائل، ولكن بأسلوب مُخفف ووعود شبه رسمية. أما المحور الرابع الذي نُشر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فهو محور الناشط اليساري الإسرائيلي غيرشون باسكين، الذي كان له دور سابق في التوسط في صفقة شاليط.

حاول باسكين الاضطلاع بدور الوسيط مراتٍ لا تُحصى منذ بداية الحرب، وعرض نفسه على الأمريكيين وإسرائيل وحماس. لا يحظى باسكين بثقة إسرائيل لأنه معارضٌ شرسٌ لسياسة الحكومة، وقد عبّر عن معارضته العلنية، ودعم بشكل غير مباشر مقاطعة المسؤولين الإسرائيليين.

يشير القرار الأمريكي بمنحه فرصةً للدخول إلى المفاوضات إلى أنهم قد يكونون في أمسّ الحاجة إلى سبلٍ أخرى، ويبذلون قصارى جهدهم لمنع انهيار المحادثات. لكن هذا الخيار لا أمل فيه وفقا لذات الصحيفة.