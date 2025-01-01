شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه ورغم العلاقة الوثيقة بين واشنطن وأنقرة لعضويتهما في حلف الناتو، فإن تعديلات الكونغرس على قانون تفويض ميزانية الدفاع قد تمنع تركيا تماما من استلام "إف-35"

وأفادت الصحيفة بأن تركيا تسعى منذ عدة أشهر للحصول على صفقة من الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 المقاتلة، وبعد استئناف المحادثات بين البلدين وتوقفها عدة مرات مؤخرا، ذكرت تقارير أن المشرعين الأمريكيين يسعون الآن إلى حظر مبيعات الأسلحة لتركيا من خلال سلسلة من التعديلات الجديدة على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

وإذا أصبحت التعديلات قانونا فإنها ستمنع نقل الأسلحة إلى تركيا بما في ذلك طائرات "إف-35" بسبب ملفات سابقة، بما في ذلك انتقادات الكونغرس لتركيا لانتهاكاتها المتكررة للمجال الجوي اليوناني، وحيازتها لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، وملف قبرص الشمالية.

ووفق المصدر ذاته، وضع بعض المشرعين علاقة تركيا بحماس على رأس أولوياتهم، وقد قدم الجمهوري غوس بيليراكيس والديمقراطي براد شنايدر تعديلا يمنع بيع طائرات "إف-35" لتركيا ما لم يصادق البيت الأبيض على أن أنقرة لا تدعم حماس أو أيا من فصائلها دعما جوهريا.

ويشترط التعديل أيضا على الإدارة الأمريكية التصديق على أن تركيا لا تشكل تهديدات عسكرية ضد إسرائيل أو تتعاون عسكريا مع روسيا أو الصين أو إيران أو كوريا الشمالية بما في ذلك بيع طائرات بدون طيار.

كما يلزم تعديل منفصل قدمته مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، وزارات الخارجية والدفاع والخزانة بإجراء تحقيقات معمقة في أي صلات مزعومة لتركيا بحماس.

ويطلب التعديل من الكونغرس الإبلاغ عما إذا كانت تركيا "ترعى أعضاء من حماس أو أصولها المالية أو فروعها أو غيرها من المنظمات الأجنبية"، وما إذا كان أعضاء من حماس متواجدين أو يعملون في تركيا أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية.

ومع ذلك، أفادت التقارير بأن تعديلات المشرعين تتناقض مع موقف إدارة ترامب من علاقات تركيا بحماس، فقد استخدمت الولايات المتحدة تركيا وقطر كقناة خلفية للوصول إلى الحركة.

وتتناقض تعديلات القانون أيضا مع وصف مبعوث الشرق الأوسط والسفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، لعلاقات تركيا مع حماس، حيث صرح باراك في يوليو: "لقد ساعدونا حقا في إيجاد نقطة حوار مع حماس رغم تعرضهم لانتقادات بسبب ذلك".

وحسب تقارير صدرت في يوليو، خططت الولايات المتحدة لبيع سربين من طائرات "إف-16 بلوك 70" لتركيا وتحديث عشرات طائرات "إف-16" الحالية كبديل لشراء طائرات "إف-35"، وهو ما تجنبه الأمريكيون، وقرروا بدلا من ذلك تسليم الطائرات المحسنة لليونان.

في الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تعلن تركيا عن اتفاق مبدئي لشراء عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز "يوروفايتر تايفون"، كجزء من صفقة مع دول وسط أوروبا بقيمة تقدر بنحو 5.6 مليار دولار.