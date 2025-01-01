  1. الرئيسية
الصحة : 87 شهيدا و 409 إصابات جديدة خلال يوم في قطاع غزة

الأحد 07 سبتمبر 2025 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 87 شهيدًا ،منهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، و409 إصابات جديدة، لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,368 شهيدًا و 162,776 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,911 شهيدًا و 50,735 إصابة.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و 132 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,416 شهيدًا وأكثر من 17,709 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 3 أطفال)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 387 حالة وفاة، من ضمنهم 138 طفلًا.
ومنذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 109 حالة وفاة، من بينهم 23 طفلًا.

