الكشف عن مبادرة أميركية قطرية مصرية مرتقبة …

السبت 06 سبتمبر 2025 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة وقطر ومصر مقترحًا جديدًا هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء الحرب، وتشكيل حكومة في غزة. هذا ما أوردته قناة كان الإسرائيلية الإخبارية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل رئيس فريق التفاوض والمقرب من نتنياهو، الوزير رون ديرمر، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتشاور مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب

يتزامن ذلك مع وصول وفد من حماس إلى القاهرة. وصرحت الحركة الليلة في بيان جددت فيه التزامها بموافقة 18 أغسطس، مع الفصائل الفلسطينية، بشأن مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار. وجاء في البيان أن حماس "منفتحة على أي فكرة أو مقترح من شأنه أن يحقق وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإدخالًا غير مشروط للمساعدات الإنسانية، وتبادلًا للأسرى من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

