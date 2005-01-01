  1. الرئيسية
وثيقة "سرية للغاية" تكشف لأول مرة جانبا من حياة الشرع وتلقيه تدريبات لدى جيش النظام السابق

السبت 06 سبتمبر 2025 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة وثيقة صادرة عن قيادة الجيش السوري في عهد النظام السابق يظهر فيها اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمة المتدربين للذهاب إلى العراق.

 

وحملت الوثيقة صيغة "سـري للغاية" وصدرت عن الحرس الجـمهوري في سوريا.

وتشير الوثيقة إلى أن الشرع كان واحدا من بين عشرات المقاتلين الذين تلقوا تدريبات في معسـكرات "الفوج 101" التابع لـ"الحرس الجمهوري" في جيش النظام السابق قبل إرسالهم إلى العراق مطلع عام 2005، لمحاربة "الاحتلال" والمقصود به الولايات المتحدة.

ويظهر في الوثيقة أن اسم الرئيس السوري الحالي موجود في الوثيقة وهو أحمد حسين الشرع بن وداد من مواليد السعودية عام 1982.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق تقريرا مطولا كشف تفاصيل جديدة عن حياة الشرع، وذكر فيه أن مخابرات النظام السابق شجعت الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق ربما بهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية وثنيها عن تغيير نظامه. 

