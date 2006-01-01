التربية: انطلاق العام الدراسي في محافظات الضفة بعد غد

رام الله/سما/

قال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، اليوم السبت، إن العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة الغربية سينطلق بعد غدٍ الاثنين.

وتطرّق برهم، خلال مؤتمر صحفي عقد، للإعلان عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة من مواليد 2006، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم، نتيجة قرصنة أموال الضرائب.

وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بتاريخ الأسبوع الفائت، لكن جرى تأجيله نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الحصار الاقتصادي؛ وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على استكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي في موعده المقرر، الذي كان مطلع الشهر الجاري.