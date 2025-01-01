الرئيس عباس : لا مانع من شراكة في إدارة غزة.. ومصممون على سحب السلاح الفلسطيني من لبنان

رام الله/سما/

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطورة الوضع في فلسطين، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير فلسطين بالكامل، ومؤكداً أن السلطة الفلسطينية لا تمانع في وجود شراكة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة.

تطرق الرئيس الفلسطيني إلى اتفاق أوسلو، قائلاً إنه: "نقلة نوعية.. بدنا نرجع للبلد معقول؟"، وأضاف أن العالم تفاجأ بالاتفاقية التي أُنجزت على ورقة أمريكية، وتمت المفاوضات في أوسلو، والتوقيع في واشنطن.

وأوضح أن نتنياهو حاول "إلغاء أو تجميد اتفاق أوسلو"، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق "ثنائي" و"لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد". وأضاف قائلا: "اتفقنا في أوسلو على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير.. والإسرائيليون نادمون على الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للفلسطينيين."

وأشار عباس إلى أن حجم الخسائر في غزة، مشيراً إلى سقوط "ما لا يقل عن 200 ألف قتيل وجريح في غزة"، ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نهجه بينما العالم يكتفي بالتنديد.

وتناول الرئيس الفلسطيني الأزمة الإنسانية في غزة، مشدداً على أن "غزة تمر بمجاعة حقيقية.. من لم يمت بالحرب في غزة يموت جوعاً.. أعداد من يموتون جوعا في غزة أكثر ممن يموتون قتلاً".

وأشار عباس إلى الدور الإقليمي للأردن ومصر، قائلاً إن "للأردن ومصر موقف مشرف لمنع التهجير من غزة والضفة"، مضيفاً: "نعمل على وقف تهجير الشعب الفلسطيني."

وأكد أن "السلطة الفلسطينية تنشط دبلوماسياً لوقف الحرب على غزة"، لافتاً إلى أن "نحن مستعدون لتسلم حكم غزة ولدينا الإمكانيات لذلك.. ولا مانع لدينا من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة."

وكشف أنه اتفق مع الرئيس اللبناني جوزاف عون على سحب كل سلاح المخيمات، مضيفاً: "مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان."