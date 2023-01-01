  1. الرئيسية
رموز دينية تهيمن على جيش الاحتلال في حروبه بالمنطقة .. الضربات التوراتية العشر..

السبت 06 سبتمبر 2025 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رموز دينية تهيمن على جيش الاحتلال في حروبه بالمنطقة .. الضربات التوراتية العشر..



القدس المحتلة/سما/

 أن بدأت أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، دأبت إسرائيل على شن عمليات عسكرية في المنطقة، تصبغ عليها صبغة دينية، عبر إطلاق توصيفات لها رموز مستمدة من الكتب الدينية اليهودية.

ففور وقوع هجوم حماس في 7 أكتوبر أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاع غزة.

و"السيوف الحديدية" لا تعد فقط اسما عسكريا، بل رمز متجذر في التراث التوراتي يرمز للقوة والحسم والقدرة على فرض السيطرة، ويُستخدم في السياق الإسرائيلي لإضفاء بعد ديني وتاريخي على العملية العسكرية.

وفي سبتمبر عام 2024، أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال" ضد حزب الله اللبناني، حيث يرمز السهم في أسفار العهد القديم إلى التعبير عن العدالة الإلهية والانتقام من الأعداء، فضلا عن رمزيته في إصابة الأهداف بدقة.

وفي ديسمبر 2024، شنت إسرائيل عملية "سهم باشان" في سوريا، حيث استهدفت خلالها مواقع عسكرية، مما أدى إلى تدمير نحو 80 بالمئة من قدرات الجيش السوري.

وسهم باشان، رمز ديني من كلمتين، السهم وهو يشير في التراث اليهودي إلى السرعة والدقة في الضرب، وباشان هي منطقة جغرافية تاريخية في الكتاب المقدس تقع شرق نهر الأردن.

ولجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جديد إلى التوراة، لتبرير وتفسير الهجمات التي تشنها إسرائيل على فلسطين ولبنان واليمن، متوعدا بتغيير المعادلات في المنطقة، حيث قال في مؤتمر صحفي في نفس الشهر: "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

كما أطلقت إسرائيل في مايو 2025 عملية أطلقت عليها اسم عربات جدعون، بهدف حسم المعركة مع حركة حماس في قطاع غزة.

واسم "عربات جدعون" مستوحى من شخصية توراتية وردت في سفر القضاة في العهد القديم، حيث قادت شخصية جدعون جيشا صغيرًا من 300 مقاتل لهزيمة جيش أكبر عددا معتمدا على "الإرادة الإلهية".

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل حربا على إيران في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" بهدف ما وصفه نتنياهو بأنه "دحر التهديد الإيراني".

واقتبس اسم العملية من نص توراتي يقول: "شعب كالأسد يقوم".

ويوم الخميس، هدد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين بمواصلة الضربات ضدهم، وذلك بعد هجوم صاروخي جديد شنته الجماعة المدعومة من إيران.

في تهديده الأخير للحوثيين، استشهد كاتس بالضربات العشر التي وردت في الكتاب المقدس، وتحديدا في سفر الخروج، حيث تعرض فرعون مصر لسلسلة من الكوارث بعد رفضه تحرير بني إسرائيل من العبودية.

وكتب كاتس على منصة "إكس": "ضربة الظلام، ضربة الأبكار - سنكمل جميع الضربات العشر".

والضربات العشر وفق التوراة هي :

تحول الماء إلى دم: تحول كل مياه نهر النيل إلى دم
الضفادع: نزول الضفادع من نهر النيل لتغطي البلاد
القمل: انتشار القمل في مصر.
الذباب: ظهور الذباب بكثرة
وباء الماشية: إصابة الماشية المصريين بالمرض والموت
الدمامل: انتشار الدمامل على البشر والحيوانات
البرد (عاصفة برد ونار): هطول برد ونار أتلفت المزروعات والأشجار
الجراد: انتشار الجراد لتدمير ما تبقى من النباتات
الظلام: حلول ظلام دامس في جميع أنحاء مصر، باستثناء أرض جشين حيث عاش بنو إسرائيل .
موت الأطفال الأبكار: موت كل الأبكار من البشر والماشية في مصر

