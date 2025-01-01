  1. الرئيسية
اليابان تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السبت 06 سبتمبر 2025 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية



طوكيو/وكالات/

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية، تدرس الحكومة اليابانية حاليًا إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة.

ومن المتوقع أن يُقبل الإعلان الرسمي ويُناقش رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول.في الوقت نفسه، أوضحت طوكيو أن موقفها المبدئي هو دعم حل الدولتين.

ووفقًا للتقرير، تُناقش الحكومة حاليًا الخطوة الدبلوماسية الأكثر فعالية في هذه المرحلة، حيث تُعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية.

ينضم النقاش في اليابان إلى موجة من الصحوات السياسية في أوروبا ودول أخرى، حيث يتسع النقاش حول الاعتراف بفلسطين. وتؤكد طوكيو أن هدفها هو المساهمة في استقرار المنطقة وإيجاد حل سياسي شامل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيُتخذ في سبتمبر/أيلول أم سيؤجل.

